Рут Лухан одержима сказками и фантазиями о русалках и сама хочет быть похожа на них

Женщина, одержимая фантазиями о русалках, хочет и сама стать похожей на русалку.

Даме нравится переодеваться в русалок, так что она готова потратить немало как времени, так и денег на создание коллекции водных нарядов, делающих её похожей на мифическое существо.

Рут, потратившая на своё увлечение более 20000 долларов, поначалу опасалась, что её стиль косплея покажется слишком причудливым, но благодаря поддержке своего возлюбленного Альберто дама решилась время от времени жить русалочьей жизнью.

Любимый костюм Рут способен немного напугать, ведь поклонница фильмов ужасов создала совершенно уникальный наряд, похожий на жутковатую смесь русалочки Ариэль и графа Дракулы. Что ж, Рут считает, что русалки могут выглядеть именно так. Помимо переодевания, женщина интересуется мифологией русалок.

Ей нравится таинственность этих созданий — независимо от того, существуют они или нет.