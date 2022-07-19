Руслана Писанка умерла в возрасте 56 лет, причины смерти не называются

Известная ведущая телевидения Руслана Писанка умерла. Знаменитости было 56 лет. Сообщается, что в последнее время звезда экрана лечилась в Германии.

Причина кончины Русланы Писанки пока не озвучивается, но в последнее время она проходила лечение от тяжёлого заболевания в Германии.

Руслана Игоревна Писанка - украинская актриса и телеведущая. Настоящая фамилия Писанко, под ней актриса указана в титрах фильма "Несколько любовных историй".

Актриса сильно похудела, сбросив 42 килограмма.

Сама украинская знаменитость утверждала, что худеет целенаправленно. Она поведала, что серьёзно ограничивает себя в питании, не употребляя даже любимые ею немецкие колбаски и сосиски.

Приходилось бить себя по рукам. Все их колбаски, сосиски, пиво я попробовала. Быть в Германии и не съесть сосиску - меня не поймут. Но немецкие порции настолько огромные, что их не смогла осилить даже мужская часть нашей компании. Я в такие моменты обходилась супчиком. А после рыбы с салатом прошла более 15 тысяч шагов.

Совсем недавно во время одной из постановок в театре Писанка лишилась чувств. Перепуганным поклонникам знаменитость сообщила, что у нее вскочила температура из-за стресса, и беспокоится не о чем. Видимо, артистка не хотела сообщать о своей болезни.

Руслана Писанка знакома россиянам по передаче, которую она вела на телеканале НТВ. Также актриса снималась в ставшем культовым комедийном сериале "Сваты".