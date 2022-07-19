Леарка Боснак предстоит продать знаменитый дом из Кошмара на улице вязов

Дело в том, что это здание, которое находится в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), показано зрителям в культовом фильме ужасов 1984 года «Кошмар на улице Вязов» — именно в нём жила главная героиня Нэнси Томпсон.

Заплатив 3,5 миллиона долларов, покупатель получит уютный двухэтажный дом с тремя спальнями, да ещё и имеющий очень интересную историю.

Впрочем, Леарка утверждает, что прелесть дома не только в его кинематографической истории.

Достаточно только войти внутрь, и связь со зловещим фильмом прекращается.

Вы попадаете в красивое пространство, в котором будет весьма комфортно жить.

Считается, что дом недолго простоит без хозяина, и наверняка его вскорости купит какой-нибудь любитель ужастиков.

Особенно если учесть тот факт, что продаётся дом как раз в преддверии Хэллоуина.