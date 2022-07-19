Леарка Боснак предстоит продать знаменитый дом из Кошмара на улице вязов
Дело в том, что это здание, которое находится в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), показано зрителям в культовом фильме ужасов 1984 года «Кошмар на улице Вязов» — именно в нём жила главная героиня Нэнси Томпсон.
Заплатив 3,5 миллиона долларов, покупатель получит уютный двухэтажный дом с тремя спальнями, да ещё и имеющий очень интересную историю.
Впрочем, Леарка утверждает, что прелесть дома не только в его кинематографической истории.
Достаточно только войти внутрь, и связь со зловещим фильмом прекращается.
Вы попадаете в красивое пространство, в котором будет весьма комфортно жить.
Считается, что дом недолго простоит без хозяина, и наверняка его вскорости купит какой-нибудь любитель ужастиков.
Особенно если учесть тот факт, что продаётся дом как раз в преддверии Хэллоуина.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
МВД России объявило Дмитрия Гордона в розыск
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Экс участницу "Дома-2" Алёну Рапунцель могут лишить родительских прав
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции