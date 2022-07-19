Сезон клещей: как обезопасить себя в летний сезон

Приближается сезон клещей, а это значит, что пора начинать следить за укусами. Итак, что же вам делать, если вы заметили клеща, впившегося в вашу кожу?

Не каждый укус клеща приводит к инфекции, но все же стоит проявлять бдительность в отношении профилактики и проверять себя на наличие клещей: случаи клещевых заболеваний легко поддаются лечению, но некоторые из них также могут привести к серьезным, опасным для жизни осложнениям. Вот простое пошаговое руководство:

1. Не паникуйте

Во-первых, помните, что не каждый клещ заражен бактериями, вирусами или паразитами, которые могут вызвать заболевание у людей.

Кроме того, у вас может быть изрядное количество буферного времени. Возьмем болезнь Лайма — на сегодняшний день наиболее часто регистрируемое клещевое заболевание. Как правило, клещи должны быть прикреплены не менее чем на 24 часа, чтобы передать бактерии, вызывающие заболевание. Некоторым клещам может потребоваться до 48 часов для передачи.

2. Удалите клеща как можно скорее

Существует множество советов о том, как лучше всего удалить клещей. Некоторые люди предлагают "покрасить" тварей лаком для ногтей или вазелином; другие говорят, что вы должны сжечь их.

Но эксперты говорят, что лучший и безопасный способ удалить клеща - это воспользоваться парой заостренных пинцетов. Используйте пинцет, чтобы захватить клеща как можно ближе к коже, затем потяните прямо вверх с медленным, устойчивым нажимом — без рывков или скручивания.

Если ротовые части клеща останутся в вашей коже после того, как вы вытащите тело, не волнуйтесь: оставшаяся часть в конечном итоге будет вытеснена из кожи, как заноза.

Как только клещ будет удален, не раздавливайте его между пальцами: смойте его в унитаз или заверните в пакет или кусок скотча, а затем выбросьте. Также очистите место укуса водой с мылом или спиртом.

Распространенными симптомами клещевых заболеваний являются лихорадка, озноб, усталость, головная боль, мышечные боли и боли в суставах. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов в течение нескольких недель после укуса клеща, как можно скорее обратитесь к врачу. Всегда лучше подхватить клещевое заболевание как можно раньше.