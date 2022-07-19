Тодоренко родила второго ребёнка в присутствии супруга и первого сына

Родить ребёнка при муже Владе Топалове и сыне Майкле - мечта ведущей Регины Тодоренко, которую она и воплотила в жизнь.

Звезда телевидения Регина Тодоренко поделилась деталями появления на свет своего второго ребенка. У знаменитости родился сын.

Тодоренко рассказала, что её мечтою было, чтобы ее ребёнок появился на свет в присутствии мужа и первенца. Перед событием звёздная мама проинструктировала маленького Майкла, призвав его не бояться.

Регина сказала сыну, что будет издавать звуки животных. Тодоренко рассказала об этом в соцсетях.

В голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядышком со мной муж и сын в ожидании нового человека. Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться как огромный шар.

Также селебрити сообщила, что роды прошли в привычном режиме. Во время схваток Тодоренко ела и танцевала, а новорождённый увидел свет в 22:30.

Напомним, что несколько дней назад ведущая "Орла и решки" наконец родила сына. В своём блоге Регина написала:

Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя все сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас.

Напомним, что до этого в сети появлялись фейковые новости о том, что знаменитость родила.