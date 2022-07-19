Китай ответил на обвинения в помощи для России обходить санкции

Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь ответил на обвинения в том, что Китай может начать помогать России обходить рестрикции Запада.

Официальный представитель китайского дипломатического ведомства Чжао Лицзянь 19 июля ответил на угрозы США.

Ранее американский Государственный департамент сообщил, что Китай «дорого заплатит», если будет помогать Российской Федерации обходить санкции.

На это Лицзянь ответил, что КНР не терпит ложных обвинений в свой адрес, а Америке стоит задуматься о своих ошибках в российско-украинском конфликте.

Китай призывает все страны способствовать мирным переговорам России и Украины, а также осуждает санкции Запада против России.

Представитель КНР говорит, что они не имеют основы в международном праве.