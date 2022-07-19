Times: Украина намерена уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым

Замминистра обороны Украины Гаврилов утверждает, что Россия должна отказаться от Крыма, если хочет оставаться суверенным государством.

Во вторник, 19 июля 2022 года, британская газета The Times опубликовала интервью заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, который рассказал о дальнейших планах киевского режима.

Гаврилов заявляет, что если Россия планирует продолжать быть суверенным и независимом государством, то ей необходимо прекратить СВО и вернуть Украине Крым. В противно случае, согласно мнению украинского генерал-майора, ВСУ уничтожат Черноморский флот Российской Федерации.