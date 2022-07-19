Войска России уничтожили склад с боеприпасами НАТО в Одесской области

19 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов со снарядами образца НАТО.

Министерство обороны России уведомляет, что высокоточный удар армии РФ по пунктам украинских военных в селе Беленькое Одесской области привёл к уничтожению складов ВСУ с боеприпасами образца НАТО.

Примечательно, что в тот же день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что армия Украину начинает переходить на снаряды класса НАТО, поскольку у Западных стран закончились советские калибры для поставок Украине.