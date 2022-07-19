Украинские солдаты обстреляли село Ломаковка в Брянской области

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об артобстреле украинской стороной российского села Ломаковка, пострадавших нет.

Во вторник утром, 19 июля 2022 года, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в своём Telegram-канале поделился с подписчиками информацией об обстреле ВСУ из артиллерийских орудий села Ломаковка.

Богомаз уточнил, что в результате обстрела украинскими боевиками брянского населённого пункта были повреждены линии электропередач из-за чего в настоящее время в Ломаковке отсутствует электричество.