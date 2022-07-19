Отар Кушанашвили накинулся на Андрея Разина что тот разносит слухи о Шатунове

Как известно Андрей Разин давно не был в дружеских отношениях с Шатуновым. Однако с его смертью он начал разносить много грязи в его адрес, на что начали отвечать знаменитости, чтобы защитить музыканта. Это прокомментировал и Отар Кушанашвили.

Шатунов подверг всю страну в шок своей внезапной смертью, в таком молодом возрасте (48 лет). Однако вслед за похоронами музыканта начинают активироваться и его недоброжелатели, которые хотят словить как можно больше хайпа. Среди них и оказался Анлрей Разин.

Его сейчас поставили на пьедестал как самого главного зачинщика в смерти Шатунова, т.к. он его доводил судами три последних года.Такая негативная волна привела продюсера в замешательство, однако оправдываться ему теперь придется еще долго. Он умудрился обвинить даже судью, мол та виновата, что Шатунов выиграл свой иск, тем самым даря ему надежду исполнять песни "Ласкового мая".

Хотя сам продюсер наверно не понял, что песни без Юрия Шатунова уже не будут иметь такую популярность. Публика любила хиты именно в его исполнении, и кого бы там не поставили, замена все равно будет проигрывать на его фоне.

Хотя теперь Андрей Разин поменял свое мнение и слова его звучат совсем не корректно. Он говорит, что это родственники и друзья накачивали Юррия Шатунова транквилизаторами, чтобы тот только выступал и получал свои большие гонорары.

Надо отметить, что это вопиющая несправедливость. На нее не смог спокойно смотреть звездный критик Отар Кушанашвили. Он накинулся на продюсера и спросил, для чего он несет такую неправду народу. Также он попросил больше не тревожить имя музыканка, потому что публика, его жена и дети хотят помнить только самое лучшее об Шатунове, а не ту грязь, которую вокруг разносят. По крайне мере это неуважение к семье.

Отар считает, что Разин очень любил Шатунова, и он его тоже. Однако они испортили свои отношения, а Разин сейчас усугубляет ситуацию и после его смерти.