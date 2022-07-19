ВКС России ликвидировали 200 бойцов «Правого сектора» в Камышевахе

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими солдатами двухсот военных запрещённого в России украинского нацбата «Правый сектор».

19 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга заявил о ликвидации российскими воздушно-космическими силами свыше двухсот боевиков нацбатальона «Правый сектор» в Запорожской области.

Конашенков пояснил, что удар по пункту дислокации националистов батальона «Правый сектор» в посёлке городского типа Камашевахе был нанесён из высокоточного оружия, что позволило не допустить разрушений инфраструктуры посёлка в Запорожье.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 