ВКС России ликвидировали 200 бойцов «Правого сектора» в Камышевахе
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими солдатами двухсот военных запрещённого в России украинского нацбата «Правый сектор».
19 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга заявил о ликвидации российскими воздушно-космическими силами свыше двухсот боевиков нацбатальона «Правый сектор» в Запорожской области.
Конашенков пояснил, что удар по пункту дислокации националистов батальона «Правый сектор» в посёлке городского типа Камашевахе был нанесён из высокоточного оружия, что позволило не допустить разрушений инфраструктуры посёлка в Запорожье.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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