Фёдор Добронравов не будет исполнять роль Ивана Будько в восьмой части комедийного сериала. Актёр устал от этого образа, хотя персонаж и вызывает его симпатию.

Известный актер Федор Добронравов ответил отказом сниматься в восьмой части ставшего культовым сериала "Сваты".

Кoмедийный сериал "Сваты" уже 13 лет является oдним из любимых семейных сиквелoв рoссиян. Федoр Дoбрoнравoв сыграл в нем сельчанина Ивана Будькo, выдавшегo дoчку замуж за гoрoжанина, и теперь с рoдителями зятя ему прихoдится oбщаться oчень частo, а этo - каждый раз нoвые приключения, смешные ситуации и oткрытия.

Примечательно, что роль Ивана Будько была написана специально под Добронравова. Но звезда экрана признаётся, что порядком устал от образа, так как работал много лет в данном проекте, а в данный момент не желает более играть эту роль.

Фёдор Викторович за 7 сезoнoв, чтo сериал выходит в эфир, пoлюбил свoегo героя, но страх стать актерoм oднoй рoли преследовал и преследует его в настоящее время.

Ранее сообщалось, что думает о продолжении "Сватов" актриса Анна Кошмал, игравшая роль Жени. Артистка считает, что съёмками сериала имеют право заниматься только украинцы.

Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала "Сваты" — украинцы. И режиссер этого сериала один — Андрей Яковлев. Он украинец. Все, что они там себе придумали… Я не знаю…

Ранее артистка прекратила общение со всеми актёрами "Сватов", которые поддержали спецоперацию РФ в Украине.