Российское судно с грузом вооружения на борту было задержано в Индии

Российское грузовое судно, с военным снаряжением на борту, было задержано в порту города Кочи за неуплату топливного сбора эстонской компании Bunker Partner Ou.

По сообщению Индийской газеты Times of India, российское судно было задержано 19 июля. Ордер на арест корабля был выдан судом города Кочи по иску эстонской компании, которая занимается береговым обслуживанием.

В газетном сообщении также утверждается, что требует оплатить всю стоимость загрузки товара, которая ровна 23,503 долларов.

Вместе с тем индийский суд одобрил разгрузку судна, принимая во внимание назначение груза, так как он не имеет отношения к иску о неуплате за заправку топливом.

Сам груз принадлежал Военно-морским силам Индии.