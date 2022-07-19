Госдума РФ заявила, что США осознали потерю влияния на Ближнем Востоке

Депутат Государственной думы России Адальби Шхагошев сообщил, что санкции США против Ирана показывают, что Америка осознала потерю своего влияния в регионе.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев 19 июля сказал, что угрозы Вашингтона Ирану являются показательными.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Ирана, если он предаст беспилотники России.

Шхагошев говорит, что эти угрозы «забавные», ведь США поняли, что потеряли свое значение на Ближнем Востоке.

По его словам, Иран и Турция до сих пор обсуждают вопросы глобальной безопасности с Россией.