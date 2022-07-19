Евросоюз намерен частично разморозить активы российских банков
Европейский союз собирается частично разморозить средства российских банков и позволить на эти деньги покупать продукты питания.
Европейские СМИ 19 июля сообщили, что руководство ЕС обсуждает возможность позволить подсанкционным российским банкам проводить транзакции для покупки продуктов.
Евросоюз таким образом частично даст доступ России к своим заблокированным активам.
Речь идет о средствах ВТБ, Новиковмбанка, ВЭБ, банка «Россия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка «Ооткрытие».
Ранее СМИ сообщали о том, что Европейские страны прорабатывали возможность возвращения России замороженных активов таким образом, чтобы она не могла спонсировать на них специальную военную операцию.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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