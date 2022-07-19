Евросоюз намерен частично разморозить активы российских банков

Зелёная тыква, выращенная супругами из США, стала самой тяжёлой в мире

30 лет Тодд и Донна Скиннер занимаются выращиванием тыкв. Но даже такие специалисты, как они, не ожидали, какой «монстр» уродится в этом году.

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