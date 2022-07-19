Борисова оплатила долг за коммунальные услуги в 25 000 рублей благодаря своим подписчикам

Ведущая Дана Борисова находится в бедственном положении. Знаменитость смогла погасить 25 000 российских рублей за коммунальные услуги только благодаря своим подписчикам.

Звезда экрана Дана Борисова сообщила о том, что её фанаты помогли ей погасить долг за коммунальные услуги. Известная личность назвала сумму, которую покрыла благодаря своим поклонникам.

У меня задолженность за квартиру была 25 тысяч рублей.

Борисову удивило поведение некоторых её друзей, а особенно кавалеров. Когда ведущая попросила оказать ей материальную помощь через социальные сети, так как нечем было заплатить за коммуналку, некоторые из знакомых знаменитости просто просмотрели обращение, но не помогли даже копейкой.

На ряду с этим, нашлись и такие люди, кто отправил ей 1 - 7 рублей. Борисова пожаловалась:

Молодой человек вместо того, чтобы скинуть 100 рублей, пишет: "У тебя все в порядке?" Я считаю, что это не мужской поступок. Я не просила 5 тысяч перевести.

Ранее Дана Борисова сообщала о том, что её дочка Полина стала сильно беспокоиться за мать после внезапной кончины исполнителей Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса.

Пьер Нарцисс вчера умер, Юра умер... У меня Поля, она их даже не знает, другое поколение, она прям заплакала. Говорит: "Мамочка, они все твоего возраста! Господи, так надо ценить". И прям за руку меня взяла.

Сама ведущая также сообщила, что пребывает в шоке, особенно её испугала и очень расстроила смерть Шатунова. Борисова очень тепло относилась к ныне покойному артисту.