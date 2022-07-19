Как фрукты улучшают психологическое здоровье
Больше фруктов - лучше психика. К такому выводу пришли исследователи из Астонского университета. Это как раз актуально в летний сезон, когда урожаи фруктов и ягод так и начинают нас радовать.
Мы все знаем, что здоровое, сбалансированное питание полезно для нашего физического здоровья, но новое исследование показало, что оно может помочь нам и в умственном плане.
В частности, употребление большего количества фруктов было связано с улучшением общего психического благополучия и уменьшением симптомов депрессии.
Команда исследователей из Астонского университета обнаружила, что люди, которые перекусывали фруктами, по сравнению с солеными и сладкими закусками и овощами, имели более низкие показатели депрессии и хорошие эмоциональные и психологические результаты – и это после того, как они учли их разный возраст, общее состояние здоровья и количество упражнений, которые они делают.
С другой стороны, люди, которые ели больше "бедной питательными веществами соленой пищи", имели худшее психическое состояние здоровья, которое потом вызывало депрессию и сонливость.
Так почему же тяга к фруктам предпочтительнее, чем к овощам? Разница заключается в том, как мы их потребляем.
И те и другие имеют огромное количество минералов, витаминов и антиоксидантов, способных подарить не только настроение, но и зарядить организм энергией. В особенности если употреблять их в сыром виде, то они способствуют оптимальной работе мозга. Поэтому в большинстве случаев термическая обработка не рекомендуется.
Именно поэтому и отмечается большая польза фруктов, чем овощей, т.к. чаще всего мы едим их сырыми.
Опубликовано: Силивончик Алина
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