Какой душ лучше принять в жару: горячий или холодный

Когда жара достигает новых высот, ледяной душ звучит как хорошая идея, не так ли? Когда солнце начинает нещадно палить хочется почувствовать прохладу. Но как в пользу какого душа надо выбирать - холодного или горячего?

Хотя стояние под холодной водой может показаться очень заманчивым, эксперты на самом деле предостерегают от этого.

Очень холодный или очень горячий душ влияет на тепловые сигналы организма.

По мнению специалистов, горячий душ делает тело более горячим.

Однако холодный душ также контрпродуктивен, поскольку он обманывает организм, заставляя его думать, что ему холодно, поэтому ему не нужно активировать механизм охлаждения, иначе известный как потоотделение.

Холодный душ также влияет на приток крови к коже.

Во время холодного душа тепло сохраняется в теле. Таким образом, в краткосрочной перспективе холодный душ может охладить тело, но как только вы выйдете, вам станет еще жарче, чем до холодного душа.

Также погружение в ледяную воду может вызвать у организма шок от холодной воды, который может вызвать ряд реакций – от гипервентиляции до сердечных приступов.

Поэтому вместо того, чтобы принимать экстремальный душ, попробуйте принять теплый или прохладный душ.

Обязательно принимайте душ подольше, чтобы убедиться, что температура вашего тела достаточно понизилась, чтобы остановить потоотделение.

Ожидание в течение нескольких секунд между сменой температуры поможет снизить общую температуру тела и сохранить вам прохладу.