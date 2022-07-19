Клиент женщины-экстрасенса из США, не сумевшей спасти его брак, подал на нее в суд
Когда Мауро Рестрепо из Калифорнии (США) осознал, что его брак рушится, он решил не сидеть сложа руки и обратиться к кому-нибудь за помощью.
Выбор мужчины несколько необычен, ведь он связался с некоей Софией Адамс, которая в объявлении описывала себя как «специалиста по экстрасенсорной любви», а также «доктора философии» и «личностного тренера».
Всё это восхитило Мауро, хотя впоследствии он признался, что стал жертвой рекламного словоблудия.
Как бы то ни было, но встреча экстрасенса с клиентом состоялась, и София, погадав на картах таро, заявила посетителю, что его брак проклят ведьмой, якобы нанятой бывшей девушкой мужчины. Но расстраиваться не стоит, ведь София знает ритуалы очищения, которые обойдутся в 5000 долларов.
Но дальше чудеса кончились. Внеся 1000 долларов задатка, наш герой быстро разочаровался в магии, поняв, что она не особенно действует.
Можно предположить, что в браке мужчины возникли дополнительные проблемы, когда жена узнала, на что именно муж спустил часть семейного бюджета.
Теперь Мауро подал в суд и надеется получить с экстрасенса целых 25000 долларов — за обман, горькое разочарование и перенесённые моральные страдания.
Опубликовано: Антон Райт
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