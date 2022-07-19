Клиент женщины-экстрасенса из США, не сумевшей спасти его брак, подал на нее в суд

Когда Мауро Рестрепо из Калифорнии (США) осознал, что его брак рушится, он решил не сидеть сложа руки и обратиться к кому-нибудь за помощью.

Выбор мужчины несколько необычен, ведь он связался с некоей Софией Адамс, которая в объявлении описывала себя как «специалиста по экстрасенсорной любви», а также «доктора философии» и «личностного тренера».

Всё это восхитило Мауро, хотя впоследствии он признался, что стал жертвой рекламного словоблудия.

Как бы то ни было, но встреча экстрасенса с клиентом состоялась, и София, погадав на картах таро, заявила посетителю, что его брак проклят ведьмой, якобы нанятой бывшей девушкой мужчины. Но расстраиваться не стоит, ведь София знает ритуалы очищения, которые обойдутся в 5000 долларов.

Но дальше чудеса кончились. Внеся 1000 долларов задатка, наш герой быстро разочаровался в магии, поняв, что она не особенно действует.

Можно предположить, что в браке мужчины возникли дополнительные проблемы, когда жена узнала, на что именно муж спустил часть семейного бюджета.

Теперь Мауро подал в суд и надеется получить с экстрасенса целых 25000 долларов — за обман, горькое разочарование и перенесённые моральные страдания.