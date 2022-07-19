Гамаки помогли скрасить ожидание туристов своего рейса в аэропорту
Многие путешественники знают, что порой в аэропорту можно задержаться слишком надолго.
Рейсы отменяются и откладываются, что не доставляет никому радости.
Однако, эти неунывающие друзья придумали, как можно немного скрасить ожидание и расслабиться в комфорте, а не в жёстких креслах.
Для этого весельчакам понадобились гамаки, в которых все довольно удобно разместились.
Похоже, что правилами подобное расслабление не запрещено, так что смекалистым молодым людям, догадавшимся запастись гамаками, можно поаплодировать.
Опубликовано: Антон Райт
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