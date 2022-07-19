Гамаки помогли скрасить ожидание туристов своего рейса в аэропорту

Многие путешественники знают, что порой в аэропорту можно задержаться слишком надолго.

Рейсы отменяются и откладываются, что не доставляет никому радости.

Однако, эти неунывающие друзья придумали, как можно немного скрасить ожидание и расслабиться в комфорте, а не в жёстких креслах.

Для этого весельчакам понадобились гамаки, в которых все довольно удобно разместились.

Похоже, что правилами подобное расслабление не запрещено, так что смекалистым молодым людям, догадавшимся запастись гамаками, можно поаплодировать.