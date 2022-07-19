Лось который два года ходил с шиной на шее, получил помощь от спасателей и избавился от неё
Ещё в июле 2019 года власти Колорадо (США) получили тревожное сообщение о необычном лосе, замеченном вблизи горы Эванс.
Животное как-то умудрилось нацепить себе на шею автомобильную шину. Представителям департамента дикой природы потребовалось целых два года на то, чтобы выследить бедолагу и изловить его.
На этом мучения лося кончились, хотя и не сразу.
Срезать шину оказалось невозможно из-за стальной обшивки, а потому было принято решение спилить животному рога и просто стянуть «ожерелье» через голову. Всё прошло вполне успешно.
Спасатели осмотрели животное и выяснили, что ему примерно четыре с половиной года, то есть несчастное создание щеголяло с шиной половину своей жизни.
Удивление вызвало состояние шеи лося. Люди ожидали, что увидят под шиной множественные травмы, но обнаружили всего лишь небольшую ранку и стёршуюся шерсть.
Однако, ношение громоздкого аксессуара наверняка было для животного немалым испытанием — помимо веса самой шины, он таскал на шее ещё и 4,5 килограмма сосновых иголок и прочего мусора, который набился внутрь шины.
Опубликовано: Антон Райт
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