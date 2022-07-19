Самую большую тыкву на конкурсе в США дисквалифицировали из-за крошечной трещины

Майк Шмит в течение многих лет выращивает гигантские тыквы, но в этом году ему удалось собрать невиданный урожай.

Одна из тыкв фермера из Маркесана (Висконсин, США) весит 1143,05 килограммов, так что, когда Майк повёз чудо-плод на конкурс, он ожидал, что обязательно займёт призовое место.

Тыкву и впрямь признали самой большой в стране за этот год, но Майк напрасно довольно потирал руки.

Обнаружение на тыкве крошечной трещины размером всего лишь с ноготь привело к тому, что конкурсантку дисквалифицировали.

Считается, что несносная трещина является результатом внутреннего давления плода и неудобного способа его выращивания.

Но садовод, из-под чьего носа ушёл выигрыш в размере 22680 долларов, не отчаивается и с оптимизмом грезит о будущих успехах. Майк рассказал, что выращивание тыкв — сложный процесс, во время которого нет места слезам и переживаниям.