Блюда тайваньской кухни из рыбных кишок решится съесть далеко не каждый
Некоторые экзотические блюда очень трудно решиться отведать — и это несмотря на то, что они, как утверждается, чрезвычайно вкусны.
На Тайване у гурманов пользуются популярностью блюда из кишок ханоса (или молочной рыбы).
Кишечник жарят или варят из него супы, вот только есть одно «но» — выглядит всё это как еда, приготовленная из каких-то червей, довольно омерзительных на вид.
Впрочем, если вы смиритесь с этим фактом, то сможете насладиться роскошеством, которое, по уверениям знатоков, просто восхитительно.
С приготовлением кишечника молочной рыбы связана серьёзная сложность. На Тайване ханос выращивается в больших количествах, но кишки этих рыбин можно попробовать только сразу после того, как молочную рыбу убили и разделали. Деликатесный продукт так быстро портится, что не спасёт ни холодильник, ни даже морозильник.
Есть и ещё одна проблема с подобной экзотической едой.
Дело в том, что кишки ханоса будут вкусными и съедобными только в том случае, если несчастную рыбину несколько дней морили голодом. И тут уже возникает не столько гастрономическая, сколько этическая проблема.
Опубликовано: Антон Райт
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