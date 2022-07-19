РАН заявила, что все кандидаты в премьеры Британии настроены против России и спецоперации

Директор Института Европы РАН Алексей Громыко сообщил, что все кандидаты на пост премьер-министра Великобритании настроены против России и спецоперации.

Глава Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко 19 июля высказался по поводу участников гонки за должность главы правительства Великобритании.

Громыко сказал, что между Сунаком, Трасс и Мордонтом много отличий, однако мнение по украинскому конфликту и их отношение к России у них одинаковое.

Громыко назвал политику Трасс по отношению к России «ястребиной», но добавил, что Мордонт «не отстает» от Трасс.

Ранее Трасс предлагала ввести флот ВМС Великобритании в Черное море.