Жительница США Меган с гордостью поделилась в соцсетях своими свадебными фото и видео
Плачущая невеста утверждает, что она вовсе не несчастна. Что же касается слёз, то это всё от излишней эмоциональности.
зрители не только полюбовались на изображения с праздника, но и выразили некоторые опасения по поводу того, не был ли это брак по принуждению.
Всё дело в эмоциональной невесте, которая так плакала во время церемонии, что некоторые доброхоты посочувствовали ей, решив, что молодая женщина несчастна и вовсе не желала выходить замуж.
Меган даже не ожидала, сколько неожиданных защитников найдётся у неё на просторах интернета. Она поспешила всех заверить, что любит супруга и очень счастлива.
Что же касается слёз, то это всё от излишней эмоциональности, причём эмоции, которые испытывала невеста, были вообще-то самыми искренними, прекрасными и радужными.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Песков прокомментировал заявление Украины об уничтожении Черноморского флота РФ
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Жительница США Меган с гордостью поделилась в соцсетях своими свадебными фото и видео
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции