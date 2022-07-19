Жительница США Меган с гордостью поделилась в соцсетях своими свадебными фото и видео

Плачущая невеста утверждает, что она вовсе не несчастна. Что же касается слёз, то это всё от излишней эмоциональности.

зрители не только полюбовались на изображения с праздника, но и выразили некоторые опасения по поводу того, не был ли это брак по принуждению.

Всё дело в эмоциональной невесте, которая так плакала во время церемонии, что некоторые доброхоты посочувствовали ей, решив, что молодая женщина несчастна и вовсе не желала выходить замуж.

Меган даже не ожидала, сколько неожиданных защитников найдётся у неё на просторах интернета. Она поспешила всех заверить, что любит супруга и очень счастлива.

Что же касается слёз, то это всё от излишней эмоциональности, причём эмоции, которые испытывала невеста, были вообще-то самыми искренними, прекрасными и радужными.