Наводнение из за дождей в Индии стало поводом пуститься в свадебное плавание в котле

Многие люди, страдающие от наводнений, не могут относиться к вышедшей из-под контроля стихии положительно.

Но на фоне всего негатива, связанного со стихийными бедствиями, иногда попадаются истории, которые если и не насмешат, то уж точно вызовут добрую улыбку. Одной из таких историй пользователи соцсетей посчитали свадьбу жителей Кералы (Индия) по имени Акаш и Айшвария. Из-за карантинных ограничений жених с невестой и так уже несколько раз откладывали бракосочетание, а теперь в их планы вмешалась сама природа.

Но жених с невестой всё равно решили пожениться и добраться до храма, несмотря на наводнение.

Как ни странно, в этом им помог большой кухонный котёл, ставший на время плавучим средством передвижения.

Видеоролик с мужчиной и женщиной, пустившимися в необычное путешествие, распространился и в местных СМИ, и в соцсетях.

Люди хвалят молодожёнов за догадливость и умение не унывать, а также желают им счастья.