Наводнение из за дождей в Индии стало поводом пуститься в свадебное плавание в котле
Многие люди, страдающие от наводнений, не могут относиться к вышедшей из-под контроля стихии положительно.
Но на фоне всего негатива, связанного со стихийными бедствиями, иногда попадаются истории, которые если и не насмешат, то уж точно вызовут добрую улыбку. Одной из таких историй пользователи соцсетей посчитали свадьбу жителей Кералы (Индия) по имени Акаш и Айшвария. Из-за карантинных ограничений жених с невестой и так уже несколько раз откладывали бракосочетание, а теперь в их планы вмешалась сама природа.
Но жених с невестой всё равно решили пожениться и добраться до храма, несмотря на наводнение.
Как ни странно, в этом им помог большой кухонный котёл, ставший на время плавучим средством передвижения.
Видеоролик с мужчиной и женщиной, пустившимися в необычное путешествие, распространился и в местных СМИ, и в соцсетях.
Люди хвалят молодожёнов за догадливость и умение не унывать, а также желают им счастья.
Опубликовано: Антон Райт
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