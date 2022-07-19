Жизнь Меладзе до и после спецоперации
После запуска спецоперации в Украине известный российский исполнитель Валерий Меладзе лишился практически всего дохода в России.
Спецоперация России на Донбассе оказала огромное влияние на жизнь многих знаменитостей. Певец Валерий Меладзе резко осудил действия российских властей относительно Украины.
Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но, а сегодня я хочу попросить вас прекратить военные действия и сесть за стол переговоров — люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык. Люди не должны погибать, это нужно прекратить.
Звезда отечественной сцены уехал из страны, очень сильно потеряв в деньгах.
Музыкант продолжает выступать, ублажая богатую публику за рубежом. Билеты на его концерт в Монако обходятся почитателям таланта российского певца от 750 евро и выше.
Ранее исполнитель заявлял, что намерен покончить с музыкальной карьерой, вернувшись к прежней профессии.
После института я окончил аспирантуру, и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды.
Видимо, музыкант передумал менять свою жизнь кардинальным образом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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