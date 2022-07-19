Зелёная тыква, выращенная супругами из США, стала самой тяжёлой в мире

30 лет Тодд и Донна Скиннер занимаются выращиванием тыкв. Но даже такие специалисты, как они, не ожидали, какой «монстр» уродится в этом году.

Фермеры из Огайо (США) уже некоторое время назад поняли, что одна из их зелёных тыкв будет очень большой и тяжёлой, но когда они привезли чудо-плод на ярмарку, то сами удивились.

Выяснилось, что тыква весит 981,57 килограммов.

Теперь Скиннеры являются мировыми рекордсменами, ведь им удалось вырастить самую тяжёлую зелёную тыкву в мире.

Муж с женой могут гордиться собой и принимать поздравления.