Зелёная тыква, выращенная супругами из США, стала самой тяжёлой в мире

30 лет Тодд и Донна Скиннер занимаются выращиванием тыкв. Но даже такие специалисты, как они, не ожидали, какой «монстр» уродится в этом году.

Фермеры из Огайо (США) уже некоторое время назад поняли, что одна из их зелёных тыкв будет очень большой и тяжёлой, но когда они привезли чудо-плод на ярмарку, то сами удивились.

Выяснилось, что тыква весит 981,57 килограммов.

самая тяжёлая зелёная тыква

Теперь Скиннеры являются мировыми рекордсменами, ведь им удалось вырастить самую тяжёлую зелёную тыкву в мире.

Муж с женой могут гордиться собой и принимать поздравления.

Опубликовано: Игнат Ветров

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 