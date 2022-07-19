Зелёная тыква, выращенная супругами из США, стала самой тяжёлой в мире
30 лет Тодд и Донна Скиннер занимаются выращиванием тыкв. Но даже такие специалисты, как они, не ожидали, какой «монстр» уродится в этом году.
Фермеры из Огайо (США) уже некоторое время назад поняли, что одна из их зелёных тыкв будет очень большой и тяжёлой, но когда они привезли чудо-плод на ярмарку, то сами удивились.
Выяснилось, что тыква весит 981,57 килограммов.
Теперь Скиннеры являются мировыми рекордсменами, ведь им удалось вырастить самую тяжёлую зелёную тыкву в мире.
Муж с женой могут гордиться собой и принимать поздравления.
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Чтобы справиться с горем, пожилой мужчина карабкается на шотландские горы
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Как правильно высадить томатную рассаду в грунт, чтобы урожай был на ура
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции