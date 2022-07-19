Жительница Боснии и Герцеговины по имени Любица живёт в уникальном вращающемся доме
Жительнице Боснии и Герцеговины по имени Любица можно позавидовать, ведь теперь она живёт в уникальном доме.
Воин Кусич, 72-летний супруг женщины, соорудил вращающееся жилище, причём специально для того, чтобы удовлетворить капризы жены. Умелец рассказал, что много лет назад он, женившись, построил семейный дом, и Любица пожелала, чтобы окна спальни выходили на солнечную сторону.
Но это значило, что окна гостиной выходили на дорогу, и через какое-то время женщину перестало это устраивать. Воин всё переделал, но шли годы, и придирчивая супруга вновь пожаловалась на неправильное расположение комнат и плохие виды из окон.
Сделав несколько раз ремонт и основательно устав от этого, муж принял удивительное решение.
Он спроектировал и построил необычный дом, оснащённый электродвигателями, который может вращаться, и теперь домовладелица в любой момент имеет возможность потакать своим капризам — достаточно только повернуть здание, чтобы вид из окна стал именно таким, как ей хочется.
Опубликовано: Антон Райт
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