Жительница Боснии и Герцеговины по имени Любица живёт в уникальном вращающемся доме

Жительнице Боснии и Герцеговины по имени Любица можно позавидовать, ведь теперь она живёт в уникальном доме.

Воин Кусич, 72-летний супруг женщины, соорудил вращающееся жилище, причём специально для того, чтобы удовлетворить капризы жены. Умелец рассказал, что много лет назад он, женившись, построил семейный дом, и Любица пожелала, чтобы окна спальни выходили на солнечную сторону.

Но это значило, что окна гостиной выходили на дорогу, и через какое-то время женщину перестало это устраивать. Воин всё переделал, но шли годы, и придирчивая супруга вновь пожаловалась на неправильное расположение комнат и плохие виды из окон.

Сделав несколько раз ремонт и основательно устав от этого, муж принял удивительное решение.

Он спроектировал и построил необычный дом, оснащённый электродвигателями, который может вращаться, и теперь домовладелица в любой момент имеет возможность потакать своим капризам — достаточно только повернуть здание, чтобы вид из окна стал именно таким, как ей хочется.