Жительницу Турции признали самой высокой женщиной в мире
Не так давно представители Книги рекордов Гиннеса объявили, что 24-летняя Румейса Гелги из Турции является самой высокой женщиной в мире.
Рост новой рекордсменки составляет 2,31 метра. Впрочем, Румейсе не впервой видеть своё имя на страницах Книги рекордов Гиннеса, ведь ранее она уже была признана самой высокой девочкой-подростком.
Рост женщины вызван редким заболеванием, которое называется синдромом Уивера и вызывает ускоренный рост и созревание скелета.
Румейса большую часть времени передвигается в инвалидной коляске, но короткие дистанции может пройти с помощью ходунков.
Вот уже несколько лет женщина ведёт активную общественную жизнь, повышая осведомлённость людей о редких заболеваниях.
Её послание ко всем, кто отличается от других, заряжено положительной энергией — каждый недостаток можно превратить в преимущество, которое поможет многого добиться.
Опубликовано: Антон Райт
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