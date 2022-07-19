Крошечный городок был выставлен на продажу Уотер-Вэлли штат Теннесси в США
Заплатив 725000 долларов, любой желающий получит в своё владение населённый пункт, состоящий из дома на берегу ручья, построенного в 1900 году.
Плюс ко всему этому, четырёх универсальных магазинчиков, построенных до 1900 года, и сарая. Сообщается, что два здания оснащены обновлённой электропроводкой и сантехникой.
Кроме того, агенты по недвижимости надеются, что будущие хозяева сохранят историческое очарование Уотер-Вэлли и не снесут ни одно из зданий.
Что же касается применения купленного города, то его можно превратить в туристическое место.
Опубликовано: Антон Райт
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