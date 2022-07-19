Крошечный городок был выставлен на продажу Уотер-Вэлли штат Теннесси в США

Заплатив 725000 долларов, любой желающий получит в своё владение населённый пункт, состоящий из дома на берегу ручья, построенного в 1900 году.

Плюс ко всему этому, четырёх универсальных магазинчиков, построенных до 1900 года, и сарая. Сообщается, что два здания оснащены обновлённой электропроводкой и сантехникой.

крошечный городок продаётся

Кроме того, агенты по недвижимости надеются, что будущие хозяева сохранят историческое очарование Уотер-Вэлли и не снесут ни одно из зданий.

Что же касается применения купленного города, то его можно превратить в туристическое место.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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