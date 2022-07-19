Отличная реакция помогла дорожному полицейскому избежать гибели на шоссе
Доминик Александр, вызвавшийся помочь автомобилистке на машине со спустившейся шиной, не подозревал, что через несколько секунд едва избежит гибели.
В какой-то момент дорожный полицейский из Палм-Бич (Флорида, США) услышал визжащий звук, и только отменная скорость реакции помогла ему вовремя отскочить в сторону, ведь в машину женщины врезался серебристый пикап.
Позже 23-летний Доминик добавил, что визжащий звук на шоссе — это всегда предвестие какой-то неприятности, хотя в данном случае всё могло закончиться настоящей трагедией.
Мужчина добавил, что, к счастью, в тот день ещё не настал момент окончания его жизненного пути.
Сообщается, что злополучный пикап столкнулся на трассе с неким седаном, в результате чего вышел из-под контроля. При этом водитель седана скрылся с места происшествия, и его разыскивают.
Также многих зрителей заинтересовала судьба автомобилистки со спущенной шиной.
Ей повезло не так, как Доминику, и даму доставили в больницу с травмами ног — хорошо, что незначительными.
Опубликовано: Игнат Ветров
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