Отличная реакция помогла дорожному полицейскому избежать гибели на шоссе

Доминик Александр, вызвавшийся помочь автомобилистке на машине со спустившейся шиной, не подозревал, что через несколько секунд едва избежит гибели.

В какой-то момент дорожный полицейский из Палм-Бич (Флорида, США) услышал визжащий звук, и только отменная скорость реакции помогла ему вовремя отскочить в сторону, ведь в машину женщины врезался серебристый пикап.

Позже 23-летний Доминик добавил, что визжащий звук на шоссе — это всегда предвестие какой-то неприятности, хотя в данном случае всё могло закончиться настоящей трагедией.

Мужчина добавил, что, к счастью, в тот день ещё не настал момент окончания его жизненного пути.

Сообщается, что злополучный пикап столкнулся на трассе с неким седаном, в результате чего вышел из-под контроля. При этом водитель седана скрылся с места происшествия, и его разыскивают.

Также многих зрителей заинтересовала судьба автомобилистки со спущенной шиной.

Ей повезло не так, как Доминику, и даму доставили в больницу с травмами ног — хорошо, что незначительными.