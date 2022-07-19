Бывший министр обороны США назвал Китай главной угрозой западным демократиям

Экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что главной угрозой западных демократий является не Россия, а Китай.

Во вторник, 19 июля 2022 года, пресс-служба офиса главы администрации Тайваня сообщила, что бывший министр обороны США Марк Эспер во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь высказал своё мнение касательно возможных трудностей в нынешней геополитической обстановке.

Американский политик убеждён, что в настоящее время главной угрозой для западных демократий является Китай, а не Россия, на конфронтацию с которой западные страны затрачивают огромные ресурсы, поэтому предлагает Западу начать оказывать активную поддержку Тайваню.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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