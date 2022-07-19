Садальский рассказал о причине смерти Русланы Писанки

Не стало ведущей и актрисы Русланы Писанка. Знаменитости было 56 лет. Актёр Станислав Садальский раскрыл причину кончины знаменитости.

Руслана Писанка никогда не делилась подробностями своей личной жизни. Проблемы со здоровьем звезда экрана предпочитала также не озвучивать.

Заслуженный артист России Станислав Садальский новость о смерти актрисы Русланы Писанки воспринял с гдубокой горечью. Актёр в рамках своего микроблога поведал об удивительном характере ушедшей из жизни знаменитости и о болезни, с которой та боролось последнее время.

Садальский рассказал, что актриса не имела привычки жаловаться, не раскрывая подробности своего самочувствия. Она всегда радовала коллег и зрителей своим прекрасным настроением.

Со всеми последними событиями не было возможности следить за жизнью многих друзей, но я знал, что в феврале она потеряла сознание на сцене во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция. Руся всем говорила: "просто неудачно в танце подвернула ступню". Но думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд…

Актёр вспомнил как они бок о бок работали с коллегой по цеху. Он характеризует Руслану как очень добродушную, веселую и остроумную актрису. Также Станислав утверждает, что Писанка фактически не комплексовала из-за лишних килограммов, но пыталась избавиться от них.

Садальский заметил, что ему знаменитость нравилась ему всегда и с лишним весом и без.

Зрители знают артистку по роли в сериале "Сваты", а также Писанка была ведущей популярной программы на федеральном канале.

Украинские СМИ сообщают, что актриса скончалась на 57-году жизни из-за тяжелого заболевания. До последнего теледива скрывала свой страшный диагноз.