Чтобы справиться с горем, пожилой мужчина карабкается на шотландские горы

Ник Гарднер отправляется на долгие прогулки на природе, чтобы справиться со своим горем.

История 81-летнего мужчины и впрямь вызывает сочувствие.

Он рассказал, что ему необходимо было найти какой-то способ сохранить психическое здоровье после того, как его совместная 30-летняя жизнь с любимой женой внезапно закончилась.

Четыре года назад супруга Ника заболела болезнью Альцгеймера, и через некоторое время он понял, что не в состоянии ухаживать за ней. Пришлось старичку расстаться с женой и полностью переориентировать свою жизнь.

Он решил искать утешение в природе и вскарабкаться на Мунро — скопление гор в Шотландии. Этих вершин насчитывается 282, и пожилой мужчина уже сумел покорить 177 из них.

старичок карабкается на горы

Ник привлёк к себе немало внимания и стал популярным.

Пользуясь своей известностью, он призывает людей жертвовать деньги благотворительным организациям, которые помогают пациентам с болезнью Альцгеймера.

В частности, одна из таких организаций взяла на себя заботу о его супруге.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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