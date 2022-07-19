Н&M объявил о возобновлении работы в Беларуси
Шведский ритейлер Н&M заявил о возобновлении работы своих точек на территории Беларуси.
Во вторник, 19 июля 2022 года, пресс-служба шведской компании Hennes & Mauritz анонсировала возобновление работы закрытых в марте трёх магазинов Н&M на территории Республики Беларусь.
Помимо этого, топ-менеджер ритейлера одежды Лана Яхонтова, сообщила о решении Н&M сохранить свой бизнес в Казахстане, где шведской компании принадлежат семь магазинов одежды.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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