Мужчины и секс: почему он им так жизненно необходим

Секс для мужчин считается первостепенным процессом. По крайне мере так уверены женщины. Но так ли это на самом деле или это просто степень выражения любви?

Женщина всегда будет отличаться от мужчины. Особенно в эмоциональной привязке.

И многие с женской стороны говорят, что мужчинам нужен один секс. Но так ли это? заглянем в психологию глубже и посмотрим, что для мужчины значит интимная близость и всегда ли это просто похоть или нечто большее?

Так вот на самом деле для мужчин секс - это один из многих способов проявления любви.

Мужчины и секс

Несмотря на то, что мужчинам приписывают дикую жажду секса и что им все равно на чувства - это далеко не так. Если посмотреть с другой стороны, то секс для них это путь к достижению взаимного удовлетворения, доставлению удовольствия и острых ощущений своему партнеру и совершенствованию как любовника. Не все могут адекватно и красиво описать словами, но вот именно физический контакт показывает, что он готов любить и защищать свою женщину.

На самом деле если мужчина видит свою женщину, в нем сначала просыпаются нежные чувства, а уже потом похотливое желание. Как в фильмах про любовь.

Почему мужчинам так важен секс

Для женщины отношения - это в первую очередь эмоциональная составляющая, а потом все остальное. Для мужчины же больше присуще стойкость, поэтому конечно секс для них это как способ самовыражения своих эмоций.

Хотя психологи утверждают, что на первых порах секс для женщины важнее, т.к. это своеобразная эмоциональная привязка. Об этом говорить можно долго, однако нужно учитывать, что мужчины очень первобытны в своих потребностях, а также они показывают свою мужественность, силу, единство.