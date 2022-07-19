Посол ЕС заявил, что Киев не объявит дефолт по внешнему долгу

Посол Евросоюза в Украине Матти Маазикас сообщил, что вероятность объявления дефолта Украиной мала.

Представитель ЕС на Украине Матти Маазикас 19 июля сказал, что финансовая ситуация на Украине сейчас ужасная.

Однако Киев, скорее всего, не станет объявлять дефолт по внешнему долгу.

Он добавил, что знал бы, если бы у украинского руководства были планы по объявлению дефолта.

Посол считает, что в данный момент Украине не хватает финансовой помощи от Западных государств.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко сказал, что страна нуждается в получении 9 миллиардов долларов каждый месяц.