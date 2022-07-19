Наёмная подружка невесты, довольная своей работой и коллекцией платьев, рассказала про свою работу

Джен Гланц может похвастаться не только необычной работой, но и тем, что её труд напрямую связан с такими приятными событиями, как свадьбы.

Несколько лет назад все знакомые жительницы США приглашали её побыть подружкой на их свадьбе, так что Джен начала шутить, что ей стоило бы заняться этим профессионально.

Шутки шутками, но в какой-то момент женщина дала объявление в интернете, и спрос её удивил.

Нашлось немало дам, у которых было не так много реальных приятельниц, чтобы получилась впечатляющая группа свадебных подружек.

Именно к таким невестам и приходит на помощь наша героиня, которая очень довольна своей работой.

Правда, нужно не забывать об определённой актёрской игре, ведь смысл в том, чтобы никто не заподозрил, что подружка — нанятая.

Как правило, Джен представляется очень давней приятельницей невесты, о которой та никогда не рассказывала.

Женщина добавила, что имеется и ещё один приятный аспект, связанный с её трудовой деятельностью — за все те годы, что она нанимается подружкой, у неё скопилась немалая коллекция прекрасных вечерних платьев.