Главы австралийского аквапарка «Adventure World» извинились за унижение, которому подверглась девочка с лишним весом
Жительница Перта (Австралия), пришедшая с детьми в аквапарк «Adventure World», не только осталась в возмущении, но и требует извинений и возврата денег за билеты.
Неприятность случилась в тот момент, когда 13-летняя дочь нашей героини пожелала скатиться с водной горки.
Девочка отстояла очередь, но перед самым спуском ей предложили встать на весы, после чего индикатор на них засветился красным цветом.
Это означало, что ребёнок слишком тяжёлый для того, чтобы кататься. Пришлось юной посетительнице спускаться обратно по лестнице, и путь этот её мама назвала самой настоящей дорогой стыда.
Известно, что главы парка выступили с заявлением. Им очень жать, что они причинили подобные страдания ребёнку, и впредь они пересмотрят систему допуска и недопуска на иные виды аттракционов.
Генеральный директор встретился с обиженной семьёй и лично извинился за причинённый моральный ущерб.
Опубликовано: Антон Райт
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