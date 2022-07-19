Печенье, которое готовит кулинар из Японии известно под именем Идзуми
Эти глазированные десерты, украшенные персонажами аниме, выглядят не как лакомство, а как маленькие произведения искусства.
Особенную прелесть придаёт печеньям 3D-эффект — иногда начинает казаться, что герои, сделанные из сладкой мастики, вот-вот спрыгнут с выпечки и окажутся в нашем реальном мире.
К сожалению, Идзуми не особенно склонен распространяться о своей жизни и работе, но вполне можно предположить, что создание такого печенья требует и массу времени, и целые горы терпения и усидчивости.
Многие отмечают, что выпечка художника-кулинара выглядит слишком потрясающе, для того, чтобы употреблять её в пищу. Остаётся только найти кого-нибудь, кто и впрямь решился угоститься шедевральным печеньем, и спросить — является ли оно таким же прекрасным на вкус, как и на вид.
Опубликовано: Игнат Ветров
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