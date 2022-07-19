Друзья, подбросившие жениха на румынской свадьбе, не сумели его поймать

То, что должно было стать одним из самых счастливых вечеров в жизни Ливиу Филимона, обернулось несчастьем и закончилось на больничной койке.

Житель Румынии веселился на собственной свадьбе, когда друзья решили подбросить его в воздух.

Трюк был бы неплох, если бы приятели после поймали Ливиу, но со второй частью этого плана вышла промашка, и несчастный жених оказался на полу.

Тут гости совершили ещё одну ошибку, усадив пострадавшего на стул, хотя в таких случаях лучше было бы не трогать бедолагу до приезда скорой помощи.

Медики доставили мужчину в больницу, где у него диагностировали несколько серьёзных повреждений позвоночника.

Он едва мог двигать левой ногой и совсем не владел правой. К счастью, за ночь положение Ливиу улучшилось, и он восстановил чувствительность обеих ног.

Тем не менее, врачи пока не торопятся выписывать пациента, собираясь ещё понаблюдать за его состоянием.

Интересно, что даже после того, как жениха увезли на скорой помощи, свадьба продолжилась, и оставшихся гостей развлекали родители новобрачных.

Ливиу же рассказал, что на всякий случай связался с адвокатом, но пока не решил, будет ли подавать на кого-нибудь в суд.