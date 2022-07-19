Далеко не каждый решится попробовать самый острый ром в мире

Бутылка напитка «The World’s Hottest Shot», объём которой составляет всего 45 миллилитров, вовсе не так безобидна, как может показаться.

Этот алкогольный напиток, произведённый компанией «Wiltshire Chilli Farm» (Великобритания), вряд ли подойдёт для того, чтобы любой мог налить его в рюмку и выпить залпом.

Дело в том, что напиток этот — сверхкрепкий 63% ром, который не менее трёх месяцев настаивался на острейшем перце сорта «Каролина Рипер».

Стоит эта красота 20 долларов за бутылочку, но многие признаются, что не только не стали бы раскошеливаться на подобный ром, но и отказались бы пробовать его, даже если бы им приплатили.

В этом есть смысл, ведь утверждается, что напиток не только вызывает болезненные ощущения, но и не предназначен для людей с проблемами с сердцем, дыханием и пищеварением.

И если уж у вас в доме завелась такая замечательная бутылочка, потрудитесь проследить, чтобы до неё не добрались дети и домашние животные.