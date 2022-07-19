Украина получила ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 километров

Полковник ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ получили дальнобойные ракеты для американской РСЗО HIMARS.

19 июля замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в своём пресс-релизе заявил о своей уверенности в том, что ВСУ получили ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS с дальностью поражения до трёхсот километров.

Басурин считает, что несмотря на то, что правительство Украины отрицает факт получения ракет с дальностью применения до 300 километров, дальнобойные ракеты уже поставлены западными странами для ВСУ.

Эдуард Басурин объясняет свою уверенность тем, что на территорию республик Донбасса уже прилетали ракеты дальностью до 180 километров, когда официально в распоряжении украинских солдат находятся ракеты с радиусом действия до 70 километров.