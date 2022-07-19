Длинные уши помогли собаке установить мировой рекорд

Пейдж Олсен рассказала, что как только она увидела щенка породы кунхаунд по кличке Лу, она поняла — это любовь с первого взгляда.

С тех пор жительница США и её любимица живут душа в душу. Лу милая, умная и симпатичная, а с недавнего времени она может ещё и похвастаться тем, что попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Хозяйка давно замечала, насколько у питомицы длинные уши, так что как-то раз она решила их измерить.

Результат измерений удивил Пейдж, ведь выяснилось, что длина ушей собаки составляет целых 34 сантиметра, что, конечно же, привлекло внимание представителей всемирно известной Книги рекордов.

Уж неизвестно, какие эмоции испытывает Лу по поводу своего достижения, но вот владелица очень гордится своей замечательной собакой.

Она рассказала, что рекордные уши любимицы не требуют каких-либо особенных забот — достаточно лишь регулярно чистить их, а зимой на улице одевать что-то вроде специальной шапочки, чтобы уши не волочились по снегу.