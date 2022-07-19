Социологи назвали шансы Сунака на победу в выборах премьера Британии

Социологи из организации Yougov рассказали о шансах Риши Сунака победить во втором туре выборов премьер-министра Британии.

Компания Yougov 19 июля заявила, что если Риши Сунак выйдет во второй тур гонки за пост премьер-министра Британии, он проиграет любому из своих трех соперников.

Ранее Сунак выиграл несколько туров по количеству сторонников в консервативной партии Великобритании.

Скорее всего, в финальном этапе голосования Сунаку будет противостоять еще один кандидат на пост премьера.

Министр иностранных дел Лиз Трасс, замглавы министерства по международной торговле Пенни Мордонт и экс-замминистра по делам равноправия и женщин Кеми Баденок.

Сунак должен проиграть Трасс в соотношении 35% к 54%, Баденоку - 34% к 56% и Мордонту - 37% к 51%.