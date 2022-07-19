Парикмахер из США переместился из салона в парк и стрижёт всех желающих, иногда даже бесплатно
Ещё в прошлом году Герман Джеймс, профессиональный парикмахер, переместился из салона в Центральный парк Нью-Йорка (США).
Мужчина понимает, как важна хорошая стрижка для достижения уверенности в себе. В то же время в условиях пандемии мастер осознавал, что салоны красоты начали казаться клиентам небезопасными.
Теперь Герман сидит под открытым небом и предлагает всем желающим подстричься на свежем воздухе.
Добряк рассказал, что не требует с людей какую-то определённую плату, действуя по принципу «заплати, сколько можешь».
При этом некоторых незнакомцев парикмахер стрижёт безвозмездно, иные же, не имея возможности заплатить деньгами, угощают мастера вкусностями — например, выпечкой собственного приготовления.
Сам Джеймс очень доволен своей работой, во время которой он испытывает чувство безмятежности, находясь среди природы и наблюдая смену времён года.
Мужчина добавил, что пока планирует продолжать добрую традицию, не отказывая в стрижке даже тем, у кого нет денег.
Опубликовано: Антон Райт
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