Парикмахер из США переместился из салона в парк и стрижёт всех желающих, иногда даже бесплатно

Ещё в прошлом году Герман Джеймс, профессиональный парикмахер, переместился из салона в Центральный парк Нью-Йорка (США).

Мужчина понимает, как важна хорошая стрижка для достижения уверенности в себе. В то же время в условиях пандемии мастер осознавал, что салоны красоты начали казаться клиентам небезопасными.

Теперь Герман сидит под открытым небом и предлагает всем желающим подстричься на свежем воздухе.

Добряк рассказал, что не требует с людей какую-то определённую плату, действуя по принципу «заплати, сколько можешь».

При этом некоторых незнакомцев парикмахер стрижёт безвозмездно, иные же, не имея возможности заплатить деньгами, угощают мастера вкусностями — например, выпечкой собственного приготовления.

Сам Джеймс очень доволен своей работой, во время которой он испытывает чувство безмятежности, находясь среди природы и наблюдая смену времён года.

Мужчина добавил, что пока планирует продолжать добрую традицию, не отказывая в стрижке даже тем, у кого нет денег.

Опубликовано: Антон Райт

 

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