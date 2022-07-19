Попытка освежиться большим количеством газировки довела мужчину из Китая до смерти

Житель Пекина (Китай), которому было всего 22 года, никогда особенно не жаловался на здоровье, но это не спасло его от трагической смерти из за странной реакции организма.

Оказывается, мужчина пожелал освежиться и практически залпом выпил 1,5-литровую бутылку «Coca-Cola».

Диагностировав у пациента повышенный сердечный ритм, учащённое дыхание и низкое кровяное давление, врачи приступили к более тщательному обследованию и обнаружили, что в кишечнике несчастного скопилось слишком много газа.

Также похожая закупорка образовалась в воротной вене, которая снабжает печень кровью. Возникла так называемая ишемия печени, то есть этот жизненно важный орган получал недостаточно кислорода.

Медики пытались устранить проблему, выпуская газ из пищеварительной системы и давая пациенту лекарства, но, как ни ужасно, он скончался спустя 18 часов.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что передозировка газировкой здесь ни при чём.

Например, профессор Натан Дэвис, биохимик из Университета Лондона (Англия), предполагает, что мужчина мог умереть от бактериальной инфекции. Сообщается, что будут проведены дополнительные исследования, чтобы всё-таки точно определить причину смерти.