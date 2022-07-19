Никита Пресняков отменил выступление из-за проблем со здоровьем

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков должен был выступить на вечере памяти солиста Linkin Park Честера Беннигтона. Артист не появится на мероприятии из-за проблем со здоровьем.

Внук певицы Аллы Пугачевой, солист группы "MULTIVERSE" Никита Пресняков сообщил, что его выступление не состоится.

Multiverse - это группа жанра alternative rock, которая была основана в 2014 году российским вокалистом Никитой Пресняковым. 21 февраля 2015 года вышел первый сингл группы под названием "Radiate". В сентябре 2015 года группа презентовала свой первый клип на песню "One shot".

Исполнитель объяснил, что причиной тому проблемы со здоровьем.

Пресняков младший намерен был выступить на вечере памяти солиста Linkin Park Честера Беннигтона в столичном клубе "16 тонн". Но из-за плохого самочувствия музыкант не появится на мероприятии, которое состоится 23 июля.

Близкий родственник Аллы Борисовны написал в Телеграм-канале:

Ребят, в итоге заболел гриппом, походу очень долго держалась эта бяка и в итоге вылезла наружу во всей красе… Физически нереально восстановиться к трибьюту Linkin Park, поэтому меня там не будет.

Звезда сцены добавил, что ему просто необходимо долечиться. После того как восстановится, Никита Пресняков планирует выступить на крыше клуба "Фантомас" 7 августа текущего года.

Ранее сообщалось, что отец Никиты, певец Владимир Пресняков поведал о нападках на своего первенца. По словам экс-супруга исполнительницы Кристины Орбакайте, внука Пугачёвой затравили из-за его именитой бабушки.