Власти нескольких городов Англии бьют тревогу по поводу молодёжи, увлёкшейся «бобовой» модой

Полицейские из сразу нескольких английских городов с прискорбием убедились, что столкнулись с новой не слишком-то приятной «бобовой» модой.

То, что начиналось как отдельные шалости, приобретает пугающую массовость.

Молодые злоумышленники объединяются в группы и совершают акты вандализма с помощью банок с консервированными бобами — содержимое консервов разливается на чужие машины, чужие газоны и прочую частную собственность.

Появился даже термин «бининг», описывающий это хулиганство (от слова «bean», то есть «боб»).

В данный момент власти призывают общественность проявлять бдительность.

Продавцам магазинов следует присматриваться к молодёжи, скупающей банки с бобами в больших количествах.

Родителям подростков стоит озаботиться тем, чтобы хранить консервы в недоступных местах.

Также есть надежда, что «бининг», как и многие другие модные тенденции, вскоре просто сойдёт на нет.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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